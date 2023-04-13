Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Это совершенно новая Tesla Model 3?
РЕН ТВ: в подмосковной лесополосе под Истрой нашли ящик с гранатомётом
Вышел новый трейлер Diablo 4
Сатановский рассказал о своём "изгнании" с радио "Вести FM": "Начальство имело право"
ABC News: Украине нужно спонсорам показать успешное наступление
Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante знаменует конец линейки
Румыния напомнила властям Украины о том, что молдавского языка не существует
МК: Баранчик допустил возможный двойной удар по Белоруссии со стороны Украины и Польши
2024 Chevrolet Silverado HD ZR2 — внедорожник заводской сборки

Bild*: Военкор из Германии Хунин зафиксировал среди солдат ВСУ в Артёмовске чувство безнадежности

2:23
Силовые структуры

Военный корреспондент немецкой газеты Bild* Ян Хунин смог прорваться в Артёмовск (Бахмут), хотя уже несколько недель там нет никаких журналистов. Издание публикует его репортаж, но интервью там брать уже не у кого: местное население отсутствует, а всушники охвачены чувством безнадёжности. Репортёр считает, что отвод войск ВСУ из города — это дело времени.

Bild*: Военкор из Германии Хунин зафиксировал среди солдат ВСУ в Артёмовске чувство безнадежности

Боец из Западной Украины рассказал Хунину, что получил ранение, но доставить его в госпиталь было не на чем — бронетранспортёр не завёлся. Сослуживцы отнесли солдата в безопасное место, но раны кровоточили. Бойцу повезло — он остался жив. Раненого всё же удалось вывезти на джипе, и теперь его близкие ждут его дома.

"Кажется, что машина хочет остаться под прикрытием стены. Как будто даже машине не хочется погибать в этом месте, которое я бы назвал "бахмутским адом". Потому что, как этот город ни называй, Бахмут или Артёмовск, этот город — это ад. Ни в какой другой точке бои не идут так ожесточенно, как в Артёмовске", — красочно описывает военкор увиденное.

У него сложилось впечатление, что российские войска побеждают в битве за Артёмовск. Осталось только две улицы, которые соединяют почти окружённый населённый пункт с территорией Украины, подконтрольной Киеву. Но Бахмут будет в руках России, уверен Хунин.

"Насколько трудна оборона города, ощущаешь по настроению в украинских войсках. Позитивная энергия, которая поражает везде на Украине, даже там, где дела плохи, здесь на нуле, она никак не чувствуется. Лишь немногие солдаты готовы разговаривать. В то время как постоянно раздаются взрывы, они тихо сидят и ждут того, что неизбежно. Солдаты напряжены, сосредоточены, удручены. Многие спрашивают себя, за что они сражаются в этом городе", — пишет журналист.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В США замечен захваченный на Украине российский танк

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
NDP: военному блоку НАТО грозит исчезновение из-за учений США на полигоне в Польше
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
Финляндия сможет отразить разрушительное и внушающее страх российское оружие
ВСУ стоит опасаться отказа РФ проводить мобилизацию — Exxpress
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
Эксперт назвал "тяжелейшую проблему" российской ПВО
В Британии рассказали, как Россия испортила впечатление от исторического визита Байдена в Европу
В Британии рассказали, как Байден отмахнулся от встречавшего его премьера страны
В Британии рассказали, как Байден отмахнулся от встречавшего его премьера страны
Последние материалы
ForPost: бойцы ВС РФ нашли способ закрыть ВС Украины глаза и уши в виде мини-БПЛА
Политолог Яков Кедми: Пентагон оказался в тупике из-за неожиданного решения Путина
Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачёва вернётся в РФ в случае развода с Галкиным*
Сбежавшая в США Мария Машкова призвала граждан России "следовать её примеру"
"Упадочное, конечно, настроение": пленный боевик рассказал о панике в ВСУ
Иосиф Пригожин впервые приехал на работу на НТВ после ишемической атаки
Астролог Гехман назвала благоприятные дни для участия в лотерее
Из-за угрозы атаки ВСУ в Белгороде отменили выпускной бал
Учёные ESCMID: беженцы завезли в Европу опасное заболевание — дифтерию
Президент Бразилии предложил странам БРИКС отказаться от расчётов в долларах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников