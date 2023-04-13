Bild*: Военкор из Германии Хунин зафиксировал среди солдат ВСУ в Артёмовске чувство безнадежности

2:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент немецкой газеты Bild* Ян Хунин смог прорваться в Артёмовск (Бахмут), хотя уже несколько недель там нет никаких журналистов. Издание публикует его репортаж, но интервью там брать уже не у кого: местное население отсутствует, а всушники охвачены чувством безнадёжности. Репортёр считает, что отвод войск ВСУ из города — это дело времени.

Боец из Западной Украины рассказал Хунину, что получил ранение, но доставить его в госпиталь было не на чем — бронетранспортёр не завёлся. Сослуживцы отнесли солдата в безопасное место, но раны кровоточили. Бойцу повезло — он остался жив. Раненого всё же удалось вывезти на джипе, и теперь его близкие ждут его дома.

"Кажется, что машина хочет остаться под прикрытием стены. Как будто даже машине не хочется погибать в этом месте, которое я бы назвал "бахмутским адом". Потому что, как этот город ни называй, Бахмут или Артёмовск, этот город — это ад. Ни в какой другой точке бои не идут так ожесточенно, как в Артёмовске", — красочно описывает военкор увиденное.

У него сложилось впечатление, что российские войска побеждают в битве за Артёмовск. Осталось только две улицы, которые соединяют почти окружённый населённый пункт с территорией Украины, подконтрольной Киеву. Но Бахмут будет в руках России, уверен Хунин.

"Насколько трудна оборона города, ощущаешь по настроению в украинских войсках. Позитивная энергия, которая поражает везде на Украине, даже там, где дела плохи, здесь на нуле, она никак не чувствуется. Лишь немногие солдаты готовы разговаривать. В то время как постоянно раздаются взрывы, они тихо сидят и ждут того, что неизбежно. Солдаты напряжены, сосредоточены, удручены. Многие спрашивают себя, за что они сражаются в этом городе", — пишет журналист.

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