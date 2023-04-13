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Боевики ВСУ хотели установить систему Starlink, но были накрыты огнём ВС РФ

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Силовые структуры

Оператор разведывательного беспилотника добровольческого отряда "Крым" обнаружил, как несколько боевиков ВСУ на территории бывшего частного сектора в Запорожской области устанавливают оборудование терминала спутниковой системы Starlink.

"Будто они сотрудники компании SpaceX, а не вооружённые неонацисты", — отметили репортёры "Военной хроники".

Затем координаты противника были переданы танковым экипажам российской армии. Однако ВС РФ подождали, пока украинские солдаты завершат расстановку антенн, и сразу нанесли удары по данному участку.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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