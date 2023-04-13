Оператор разведывательного беспилотника добровольческого отряда "Крым" обнаружил, как несколько боевиков ВСУ на территории бывшего частного сектора в Запорожской области устанавливают оборудование терминала спутниковой системы Starlink.
"Будто они сотрудники компании SpaceX, а не вооружённые неонацисты", — отметили репортёры "Военной хроники".
Затем координаты противника были переданы танковым экипажам российской армии. Однако ВС РФ подождали, пока украинские солдаты завершат расстановку антенн, и сразу нанесли удары по данному участку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".