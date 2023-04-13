Боевики ВСУ хотели установить систему Starlink, но были накрыты огнём ВС РФ

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Оператор разведывательного беспилотника добровольческого отряда "Крым" обнаружил, как несколько боевиков ВСУ на территории бывшего частного сектора в Запорожской области устанавливают оборудование терминала спутниковой системы Starlink.

"Будто они сотрудники компании SpaceX, а не вооружённые неонацисты", — отметили репортёры "Военной хроники".

Затем координаты противника были переданы танковым экипажам российской армии. Однако ВС РФ подождали, пока украинские солдаты завершат расстановку антенн, и сразу нанесли удары по данному участку.