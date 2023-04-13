Наёмник из США заявил, что приехал "уничтожать русских свиней" и был ликвидирован российскими бойцами

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Государственный департамент США подтвердил смерть американского гражданина, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщается в четверг, 13 апреля.

Наёмник из США Эдвард Уолтон прославился своими провокационными видео. На одном из них он заявил, что приехал на Украину "уничтожать русских свиней". Также Уолтон открыто заявлял, что является нацистом и приверженцем идей Гитлера.

Как сообщили в американском Госдепартаменте, Уолтон был уничтожен под Артёмовском. Вместе с ним были ликвидированы и другие американские наёмники.

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