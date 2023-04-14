Ветеран РФЯЦ: в России нужно вернуть ядерные испытания — кнопку в глаза не видели

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

России необходимо возобновить испытания ядерного оружия, чтобы проверить не только техническую готовность на "крайний случай", но и подготовку личного состава к работе с новыми видами вооружения, заявил бывший сотрудник Российского федерального ядерного центра в Сарове доктор технических наук Иван Никитчук.

По словам ветерана РФЯЦ, выросло несколько поколений военных, которые на практике не работали с ТЯО, а тем более, с передовым видом оружия. А кто-то и вовсе кнопку в глаза не видел.

"Выросло уже не менее трёх поколений оружейников, которые ни разу в жизни на практике не проверяли сами термоядерные заряды, которые ими разработаны", — рассказал Никитчук "Украине.ру".

По мнению Никитчука, российская сторона должна быть готова к тому, что американцы могут начать ядерные испытания.

"Чтобы уметь плавать, надо плавать, чтобы не потерять голос, певец должен репетировать каждый день, а ядерщики сидят без испытаний", — резюмировал ветеран.

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