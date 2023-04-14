Рогов призвал переименовать Службу безопасности Украины в ведомство "бандитов и убийц"

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов считает необходимым переименовать Службу безопасности Украины (СБУ) в ведомство "бандитов и убийц".

По его словам, сотрудники СБУ причастны к организации многочисленных терактов и диверсий, в том числе на территории новых регионов России. Как пояснил чиновник, украинские спецслужбы создают препятствия для налаживания спокойной жизни.

"Считаю, что СБУ давно пора переименовать в службу бандитов и убийц, чтобы всем было ясно, с кем мы имеем дело", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что СБУ перед Пасхой усилила рейды по домам мирных жителей в Харьковской области. Он подчеркнул: представители ведомства пытаются узнать, поедут ли граждане на праздники к своим родным, которые проживают в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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