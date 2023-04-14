Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) во время отступления из Артёмовска (Бахмута) тщательно минируют город, закладывая и маскируя комбинированные взрывные устройства. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По словам эксперта, минирование ведётся с расчётом на то, чтобы взрыв был осуществлён дистанционно или через большой интервал времени.
Места закладки взрывных устройств указывают на то, что целью являются мирные граждане, заключил аналитик в беседе с ТАСС.
Напомним, ранее появились сообщения, что российские силы контролируют уже около 80 процентов территории Артёмовска.
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