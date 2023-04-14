Марочко: ВСУ при отступлении закладывают в Артёмовске комбинированную взрывчатку

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) во время отступления из Артёмовска (Бахмута) тщательно минируют город, закладывая и маскируя комбинированные взрывные устройства. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По словам эксперта, минирование ведётся с расчётом на то, чтобы взрыв был осуществлён дистанционно или через большой интервал времени.

Места закладки взрывных устройств указывают на то, что целью являются мирные граждане, заключил аналитик в беседе с ТАСС.

Напомним, ранее появились сообщения, что российские силы контролируют уже около 80 процентов территории Артёмовска.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.