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Марочко: ВСУ при отступлении закладывают в Артёмовске комбинированную взрывчатку

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Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) во время отступления из Артёмовска (Бахмута) тщательно минируют город, закладывая и маскируя комбинированные взрывные устройства. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Марочко: ВСУ при отступлении закладывают в Артёмовске комбинированную взрывчатку

По словам эксперта, минирование ведётся с расчётом на то, чтобы взрыв был осуществлён дистанционно или через большой интервал времени.

Места закладки взрывных устройств указывают на то, что целью являются мирные граждане, заключил аналитик в беседе с ТАСС.

Напомним, ранее появились сообщения, что российские силы контролируют уже около 80 процентов территории Артёмовска.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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