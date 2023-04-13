Российские военные продолжают ликвидировать живую силу и технику украинской армии в зоне спецоперации. Очередные кадры боёв под Угледаром в ДНР опубликовали военкоры "Русской Весны". На видео показано, как спецназ ВС РФ уничтожил позиции врага "сапогом".
По выявленным с помощью беспилотников вражеским огневым точкам военные РФ ведут огонь из станкового гранатомёта СПГ-9, который в войсках прозвали "сапогом". Видно, как позиции боевиков ВСУ горят после точных попаданий.
Ранее спецназ России сжёг колонну танков ВСУ под Угледаром ручным "Солнцепёком".
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Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".