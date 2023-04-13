РВ: спецназ России уничтожил позиции ВСУ под Угледаром из гранатомёта СПГ-9, прозванного "сапогом"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные продолжают ликвидировать живую силу и технику украинской армии в зоне спецоперации. Очередные кадры боёв под Угледаром в ДНР опубликовали военкоры "Русской Весны". На видео показано, как спецназ ВС РФ уничтожил позиции врага "сапогом".

По выявленным с помощью беспилотников вражеским огневым точкам военные РФ ведут огонь из станкового гранатомёта СПГ-9, который в войсках прозвали "сапогом". Видно, как позиции боевиков ВСУ горят после точных попаданий.

Ранее спецназ России сжёг колонну танков ВСУ под Угледаром ручным "Солнцепёком".