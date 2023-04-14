Politico: система ПВО, которую Италия и Франция обещали передать Киеву, не будет готова до июня

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Современная система противовоздушной обороны (ПВО) Samp/T, которую Италия и Франция должны были совместными усилиями поставить на Украину, не будет готова до июня 2023 года. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на обнародованные в Сети секретные документы Пентагона.

По информации издания, речь идёт о системе ПВО, которая работает с помощью зенитных ракет "Астер". Общая стоимость комплекса оценивается в 800 миллионов евро.

"На одной из просочившихся страниц сказано, что 22 февраля Франция проинформировала Италию, что совместный ракетный комплекс не будет готов до июня", — отмечается в публикации.

При этом несколько месяцев назад Франция обещала доставить систему ПВО Samp/T на Украину к весне. В материале не уточняется, с чем связана медлительность Запада в сфере поставок военной техники для нужд украинской армии.

Ранее американский канал WCVB опубликовал видеокадры с моментом задержания 21-летнего солдата Джека Тейшейры, который подозревается в распространении секретных файлов Минобороны США.

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