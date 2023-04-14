Служащие ВКС России выполняют миссии по точному поражению стратегических целей в рамках специальной военной операции. Корректировкой огня занимаются экипажи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые определяют приоритетные цели и передают их координаты в пункты управления.
В ходе выполнения очередного полётного задания специалисты обнаружили передвижение колонны боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Полученные данные позволили успешно поразить цели и нанести серьёзные повреждения противнику.
БПЛА "Иноходец" ("Орион") осуществил атаку на наземные цели, применив управляемые ракеты, которые схожи с ПТРК "Корнет". Соответствующую видеозапись опубликовали "Известия".
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