ВКС России при помощи БПЛА нанесли удар по колонне военной техники ВС Украины

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Служащие ВКС России выполняют миссии по точному поражению стратегических целей в рамках специальной военной операции. Корректировкой огня занимаются экипажи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые определяют приоритетные цели и передают их координаты в пункты управления.

В ходе выполнения очередного полётного задания специалисты обнаружили передвижение колонны боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Полученные данные позволили успешно поразить цели и нанести серьёзные повреждения противнику.

БПЛА "Иноходец" ("Орион") осуществил атаку на наземные цели, применив управляемые ракеты, которые схожи с ПТРК "Корнет". Соответствующую видеозапись опубликовали "Известия".