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ВКС России при помощи БПЛА нанесли удар по колонне военной техники ВС Украины

0:49
Силовые структуры

Служащие ВКС России выполняют миссии по точному поражению стратегических целей в рамках специальной военной операции. Корректировкой огня занимаются экипажи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые определяют приоритетные цели и передают их координаты в пункты управления.

В ходе выполнения очередного полётного задания специалисты обнаружили передвижение колонны боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Полученные данные позволили успешно поразить цели и нанести серьёзные повреждения противнику.

БПЛА "Иноходец" ("Орион") осуществил атаку на наземные цели, применив управляемые ракеты, которые схожи с ПТРК "Корнет". Соответствующую видеозапись опубликовали "Известия".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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