РВ: зенитчики 110-й бригады ДНР сбили дрон "Валькирия" ВС Украины

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Тунгуска" 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса был сбит беспилотный летательный аппарат "Валькирия", разработанный на Украине. Это дрон массой четыре килограмма с фиксированным крылом, который может работать в радиусе 34 км от точки запуска.

Время автономной работы составляет два часа, максимальная скорость — почти 110 км/ч, а высота полёта — два км. Беспилотники "Валькирия" разработаны предприятием "Авиационные системы Украины" в 2015 году и широко используются ВСУ. Они оснащены оборудованием, позволяющим проводить дневную и ночную съёмку в высоком разрешении, аэроразведку, мониторинг, видеонаблюдение, а также корректировку огня артиллерийских систем.

Видеозапись, демонстрирующая работу зенитчиков, опубликована военкорами "Русской Весны".

Ранее сообщалось, что войска ВС России ликвидировали троих иностранных наёмников ВСУ в зоне СВО на Украине.