Украина не сможет вернуть себе Крым, а с учётом требований западных стран придётся Киеву приходить к территориальному компромиссу с Россией, пишет Foreign Policy.
Запад опасается, что Москва ради защиты крымчан, сохранения своей территории, а также закрывающей Чёрное море базы в Севастополе легко пойдёт на эскалацию и развяжет ядерную войну тактического или стратегического уровня.
Со своей стороны, Украина готовится к наступлению, в результате которого она мечтает "перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом". Украинское правительство попало в западню собственной бескомпромиссной и всё более несостоятельной политики: нужно "давить на тормоза", но это приведёт к катастрофе для Киева.
В таких условиях Владимиру Зеленскому будет очень трудно настаивать на прекращении огня, его просто сметут силы измолотых боями националистической оппозиции и украинской армии.
Журналисты Foreign Policy выяснили, что вопреки заявлениям правительства, многие украинцы выступают за отказ Украины от Крыма в обмен на мир и возврат хотя бы части присоединённых Россией территорий. Правда, их сразу называют "коллаборционистами", "сепаратистами", предателями и в случае публичного выражения мнения — наказывают
В качестве причин называются:
Аналитики отмечают, что государство само создало из вопроса Крыма, новых и возможно ещё будущих территорий России "чудовище Франкенштейна", исключающее компромиссы с Россией.
Журналисты отмечают, что РФ "также создала "чудовищное" — так они оценили систему защиты полуострова, состоящую из:
Также представители российского руководства заявили, что в случае атаки на Крым будет осуществлено возмездие, в том числе ядерное, по имеющейся военной доктрине.
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