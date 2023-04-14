Foreign Policy: Украина превратила Крым в "чудище Франкенштейна"

3:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Украина не сможет вернуть себе Крым, а с учётом требований западных стран придётся Киеву приходить к территориальному компромиссу с Россией, пишет Foreign Policy.

Запад опасается, что Москва ради защиты крымчан, сохранения своей территории, а также закрывающей Чёрное море базы в Севастополе легко пойдёт на эскалацию и развяжет ядерную войну тактического или стратегического уровня.

Со своей стороны, Украина готовится к наступлению, в результате которого она мечтает "перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом". Украинское правительство попало в западню собственной бескомпромиссной и всё более несостоятельной политики: нужно "давить на тормоза", но это приведёт к катастрофе для Киева.

В таких условиях Владимиру Зеленскому будет очень трудно настаивать на прекращении огня, его просто сметут силы измолотых боями националистической оппозиции и украинской армии.

Заместитель главы президентской администрации и ветеран украинской дипломатии Андрей Сибига : "Если нам удастся достичь своих стратегических целей на поле боя и выйти на административную границу Крыма, мы будем готовы открыть дипломатическую страницу и обсудить этот вопрос".

: "Если нам удастся достичь своих стратегических целей на поле боя и выйти на административную границу Крыма, мы будем готовы открыть дипломатическую страницу и обсудить этот вопрос". Советник Зеленского Михаил Подоляк исключает любые компромиссы с Россией. Он до сих пор вещает о "российской компенсации Украине и о наказании за военные преступления, а также о создании стокилометровой демилитаризованной зоны с российской стороны границы".

исключает любые компромиссы с Россией. Он до сих пор вещает о "российской компенсации Украине и о наказании за военные преступления, а также о создании стокилометровой демилитаризованной зоны с российской стороны границы". Киев также артикулировал, что в случае победы Украина должна и будет "заживо искоренять" любые проявления русскости, русской культуры и карать "своих" граждан, посмевших жить в Крыму после 2014 года.

Журналисты Foreign Policy выяснили, что вопреки заявлениям правительства, многие украинцы выступают за отказ Украины от Крыма в обмен на мир и возврат хотя бы части присоединённых Россией территорий. Правда, их сразу называют "коллаборционистами", "сепаратистами", предателями и в случае публичного выражения мнения — наказывают

В качестве причин называются:

неприятие боевых действий и "нечеловеческих" (цитата посла Украины) потерь ВСУ,

понимание того факта, что Крым "никогда на самом деле не был частью Украины",

убеждённость в том, что население "новых территорий" Крыма будет вечной внутренней проблемой для Киева, потому что они "русские по духу".

Аналитики отмечают, что государство само создало из вопроса Крыма, новых и возможно ещё будущих территорий России "чудовище Франкенштейна", исключающее компромиссы с Россией.

Журналисты отмечают, что РФ "также создала "чудовищное" — так они оценили систему защиты полуострова, состоящую из:

инженерных сооружений

средств ПВО и ПРО

ВКС

Черноморского флота,

ракетных и артиллерийских систем,

кадрового резерва войск.

Также представители российского руководства заявили, что в случае атаки на Крым будет осуществлено возмездие, в том числе ядерное, по имеющейся военной доктрине.

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