Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Премьер Польши Моравецкий не исключил затягивания конфликта на Украине ещё на несколько лет
Цена Oppressor MK-2 увеличилась вдвое
Медведчук предлагал Джигурде стать президентом Украины и "крышу"
Minecraft Legends получает хорошие оценки от критиков
Польские наёмники опубликовали кадры своей работы в Бахмуте
Головатюк: Тихоокеанский флот должен быть готов к отражению возможных ударов Японии и США
Сценарии судьбы Приднестровья: Крым-2 или Южная Осетия-2008
Военнослужащим ВС Украины грозят завариванием в танках за отказ идти в наступление в зоне СВО
Николай Патрушев: англосаксы стоят за призывами к беспорядкам и терактам на Кавказе

Foreign Policy: Украина превратила Крым в "чудище Франкенштейна"

3:11
Силовые структуры » Министерство обороны

Украина не сможет вернуть себе Крым, а с учётом требований западных стран придётся Киеву приходить к территориальному компромиссу с Россией, пишет Foreign Policy.

Foreign Policy: Украина превратила Крым в "чудище Франкенштейна"

Запад опасается, что Москва ради защиты крымчан, сохранения своей территории, а также закрывающей Чёрное море базы в Севастополе легко пойдёт на эскалацию и развяжет ядерную войну тактического или стратегического уровня.

Со своей стороны, Украина готовится к наступлению, в результате которого она мечтает "перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом". Украинское правительство попало в западню собственной бескомпромиссной и всё более несостоятельной политики: нужно "давить на тормоза", но это приведёт к катастрофе для Киева.

В таких условиях Владимиру Зеленскому будет очень трудно настаивать на прекращении огня, его просто сметут силы измолотых боями националистической оппозиции и украинской армии.

  • Заместитель главы президентской администрации и ветеран украинской дипломатии Андрей Сибига: "Если нам удастся достичь своих стратегических целей на поле боя и выйти на административную границу Крыма, мы будем готовы открыть дипломатическую страницу и обсудить этот вопрос".
  • Советник Зеленского Михаил Подоляк исключает любые компромиссы с Россией. Он до сих пор вещает о "российской компенсации Украине и о наказании за военные преступления, а также о создании стокилометровой демилитаризованной зоны с российской стороны границы".
  • Киев также артикулировал, что в случае победы Украина должна и будет "заживо искоренять" любые проявления русскости, русской культуры и карать "своих" граждан, посмевших жить в Крыму после 2014 года.

Журналисты Foreign Policy выяснили, что вопреки заявлениям правительства, многие украинцы выступают за отказ Украины от Крыма в обмен на мир и возврат хотя бы части присоединённых Россией территорий. Правда, их сразу называют "коллаборционистами", "сепаратистами", предателями и в случае публичного выражения мнения — наказывают

В качестве причин называются:

  • неприятие боевых действий и "нечеловеческих" (цитата посла Украины) потерь ВСУ,
  • понимание того факта, что Крым "никогда на самом деле не был частью Украины",
  • убеждённость в том, что население "новых территорий" Крыма будет вечной внутренней проблемой для Киева, потому что они "русские по духу".

Аналитики отмечают, что государство само создало из вопроса Крыма, новых и возможно ещё будущих территорий России "чудовище Франкенштейна", исключающее компромиссы с Россией.

Журналисты отмечают, что РФ "также создала "чудовищное" — так они оценили систему защиты полуострова, состоящую из:

  • инженерных сооружений
  • средств ПВО и ПРО
  • ВКС
  • Черноморского флота,
  • ракетных и артиллерийских систем,
  • кадрового резерва войск.

Также представители российского руководства заявили, что в случае атаки на Крым будет осуществлено возмездие, в том числе ядерное, по имеющейся военной доктрине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кровь и пепел: Крым уже защищали до последнего
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Зеленский объявил войну региональным руководителям

Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.

РИА Новости: под ударом Зеленского оказались все ключевые города Украины
РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
В США замечен захваченный на Украине российский танк
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
В СНБО Украины назвали условие для окончания СВО
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
Картаполов заявил о "вое пропиндосской шушеры" после закона о повестках
В Патриаршем соборе начало кровоточить распятие Иисуса Христа
"Какой позор": немцы раскритиковали заявление Бербок о Путине
"Какой позор": немцы раскритиковали заявление Бербок о Путине
Последние материалы
Foreign Policy: Украина превратила Крым в "чудище Франкенштейна"
Погранслужба Украины показала подготовку боевиков ВСУ израильским спецназовцем "Хасидом"
Пушков о политике США на Ближнем Востоке: вложили восемь триллионов, ушли ни с чем
Хитрый план сработал: как было образовано Прусское королевство в 1701 году
Олег Газманов получит пять с половиной миллионов за часовой патриотический концерт в Бурятии
Генерал Неткачев: НАТО поставит F-16 на Украину в случае появления пилотов-наёмников в рядах ВСУ
Сорокин: Запад уже отвечает России на удар "Кинжалом" по секретному бункеру с генералами НАТО
Медведев: если закончится финансирование Запада, Украина перестанет существовать
Мария Машкова опубликовала последний пост о СВО и России: "Бегу в свою новую жизнь"
Шойгу: Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин в ходе проверки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников