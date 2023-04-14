Глава парламента Крыма Константинов призвал полностью лишить Украину выхода к Чёрному морю

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев вслед за Азовским морем должен потерять доступ к Чёрному морю, считает руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он порекомендовал НАТО не строить планы на Чёрное море, ведь там корабли альянса будут тонуть. Как пояснил политик, Юго-Восток бывшей Украины — это российские территории. Константинов назвал всё Черноморское побережье исконно русской землёй, которая случайно была передана другой стране.

"Фактически они уже утратили Азовское море, следующий этап — это утрата доступа к Чёрному морю", — отметил глава парламента в беседе с РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что судьба регионов, которые сейчас входят в состав Украины, будет окончательно определена по итогам специальной военной операции (СВО).

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил сделать Чёрное море исключительно "морем НАТО" после демилитаризации.

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