Киев вслед за Азовским морем должен потерять доступ к Чёрному морю, считает руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.
Он порекомендовал НАТО не строить планы на Чёрное море, ведь там корабли альянса будут тонуть. Как пояснил политик, Юго-Восток бывшей Украины — это российские территории. Константинов назвал всё Черноморское побережье исконно русской землёй, которая случайно была передана другой стране.
"Фактически они уже утратили Азовское море, следующий этап — это утрата доступа к Чёрному морю", — отметил глава парламента в беседе с РИА Новости.
Кроме того, он добавил, что судьба регионов, которые сейчас входят в состав Украины, будет окончательно определена по итогам специальной военной операции (СВО).
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил сделать Чёрное море исключительно "морем НАТО" после демилитаризации.
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