Российские журналисты заявили, что армия Украины попыталась поразить нефтехранилище на территории Суражского района Брянской области.
Информацию об атаке опубликовали в Telegram-канале Mash. По его данным, ВСУ выпустили 10 миномётных снарядов, но не смогли попасть в объект.
Вместе с этим в СМИ сообщили, что украинские военные безуспешно отправили в село Ломаковка пять снарядов. Никто не пострадал, добавили в Telegram-канале.
Ранее руководитель МВД Донецкой Народной Республики Алексей Дикий сказал, что российские солдаты ликвидируют три-четыре ДРГ Украины в неделю.
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