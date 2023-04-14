Mash: украинские военные попытались атаковать из миномётов нефтехранилище в Брянской области

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что армия Украины попыталась поразить нефтехранилище на территории Суражского района Брянской области.

Информацию об атаке опубликовали в Telegram-канале Mash. По его данным, ВСУ выпустили 10 миномётных снарядов, но не смогли попасть в объект.

Вместе с этим в СМИ сообщили, что украинские военные безуспешно отправили в село Ломаковка пять снарядов. Никто не пострадал, добавили в Telegram-канале.

Ранее руководитель МВД Донецкой Народной Республики Алексей Дикий сказал, что российские солдаты ликвидируют три-четыре ДРГ Украины в неделю.

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