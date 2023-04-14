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МК: Клинцевич заявил об угрозе систем ПВО Украины, способных сбивать самолёты ВКС РФ

1:29
Силовые структуры

Военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич выразил мнение о том, что западные танки, переданные ВСУ, не являются основной угрозой в анонсируемом наступлении. В беседе с "МК" эксперт поделился своим мнением о сильных и слабых сторонах боевых машин.

МК: Клинцевич заявил об угрозе систем ПВО Украины, способных сбивать самолёты ВКС РФ

Данные танки имеют множество модификаций. В основном Украине будут поставляться устаревшие машины "Леопард-1", которые обладают слабым бронированием и оружием. Вероятно, они будут незначительно модернизированы, но это не сильно увеличит их боевые возможности.

Их бронирование слабое и может быть пробито практически любыми средствами поражения. Несмотря на то, что на них установлено современное 120-мм орудие, эти танки не представляют особой угрозы российским современным машинам в прямом противостоянии.

Клинцевич отметил, что опасностью для армии РФ являются переданные Украине системы противовоздушной обороны, которые могут сбивать наши самолёты.

"Опасны поставленные в большом количестве системы залпового огня и высокоточная артиллерия. Это всё очень сложно будет увидеть и достать. А танки, которые пойдут вперёд, — хоть и грозное оружие, но у нас настолько мощные современные противотанковые комплексы с большой дальностью, что они будут уничтожены ещё на подходах", — пояснил эксперт.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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