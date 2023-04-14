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Украинские боевики заявили в соцсетях, что ВСУ уже "полностью освободили" Бахмут

0:48
Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) заявили, что уже "полностью освободили" Бахмут (Артёмовск). Они опубликовали в соцсетях видео, на котором едут куда-то по разбитой дороге в кузове грузовика. Кадры сопровождаются соответствующей подписью. Роликом поделился в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

Украинские боевики заявили в соцсетях, что ВСУ уже "полностью освободили" Бахмут

"ВСУ, оказывается, уже "освободили" Бахмут. Но есть нюанс… Освободили только в тик-токе и укропабликах", — прокомментировал видео ведущий Первого канала.

Отметим, ранее сообщалось о продвижении российских сил в Артёмовске. По поступающей с мест информации, под контролем военных РФ находится около 80 процентов территории города.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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