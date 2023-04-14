ВС России продолжают активно уничтожать врага в зоне специальной военной операции на Украине. Корреспонденты издания "Русская Весна" заявили о новых успехах армии РФ.
Бойцы группировки "Отважные" атакуют окопы противника под Кременной. Опубликованы впечатляющие кадры штурма с Купянского направления.
Российские силы наносят удары по линии обороны ВСУ. Один из снарядов прилетел прямо к украинскому боевику.
После артиллерийской работы ВС РФ окопы врага уже в полуразрушенном состоянии, на их зачистку выдвигаются штурмовые группы. Такой подход помогает снизить потери с российской стороны.
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Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.