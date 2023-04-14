РВ: спецназ "Отважные" ВС России атакует окопы боевиков под Кременной

ВС России продолжают активно уничтожать врага в зоне специальной военной операции на Украине. Корреспонденты издания "Русская Весна" заявили о новых успехах армии РФ.

Бойцы группировки "Отважные" атакуют окопы противника под Кременной. Опубликованы впечатляющие кадры штурма с Купянского направления.

Российские силы наносят удары по линии обороны ВСУ. Один из снарядов прилетел прямо к украинскому боевику.

После артиллерийской работы ВС РФ окопы врага уже в полуразрушенном состоянии, на их зачистку выдвигаются штурмовые группы. Такой подход помогает снизить потери с российской стороны.