Полковник ПВО Кнутов заявил, что войска ВС Украины используют фальшивые танки в зоне СВО

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт, полковник ПВО Юрий Кнутов сообщает, что армия РФ изменила тактику нанесения ударов перед наступлением противника и бьёт только по подтверждённым и масштабным целям.

ВСУ, понимая угрозу, стали широко использовать имитацию, выставляя надувные макеты артиллерийских установок и танков. Некоторые из них отображают электромагнитное тепловое излучение, а личный состав создаёт видимость обслуживания этой техники.

Кнутов отмечает, что от разведки ВС РФ во многом зависит успех в нанесении ударов по ВСУ.

Если количество техники небольшое, то в таких случаях её уничтожение может быть нецелесообразным. Вместо этого лучше сохранить ракеты и беспилотники до начала основного наступления ВСУ и в самый подходящий момент нанести врагу максимальное поражение. Таким образом, выбрана разумная тактика: бить только по наиболее значимым целям, подтверждённым разведкой на 100%.

Фальшивые танки ВСУ используются для запутывания российских военных. Так враг хочет добиться того, чтобы ВС РФ наносили удары не по реальным самоходкам, танкам или пусковым установкам ракет, а по их макетам. По словам Кнутова, надувные "фальшивки" у ВСУ довольно высокого качества.

Перед началом наступления противнику всё равно придётся раскрыть карты, и реальные скопления боевой техники, которая в настоящее время рассредоточена и замаскирована, окажутся открытыми. Эксперты считают, что ВСУ отлично понимают это и делают ставку на систему ПВО, предоставленную НАТО.

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