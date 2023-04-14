МК: Офис президента Владимира Зеленского отдал приказ о выводе полицейских из городов Украины

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ряды ВСУ на Украине забирают пригодных мужчин прямо с улиц. Мобилизационный ресурс сокращается, а резервы для контрнаступления нужны. С этой целью Офис Владимира Зеленского решил вывести сотрудников Национальной полиции из городов и отправить их в зону спецоперации. Чем это чревато, объяснил политолог Александр Дудчак.

"В городах и так сейчас преступность зашкаливает. А что будет дальше, догадаться несложно. <…> Что же будет здесь, когда люди с поврежденной психикой, имеющие в кармане гранату, приезжают с фронта домой? Небоевые потери вырастут на Украине в разы", — сказал политолог в беседе с "МК".

Ситуация, которая будет происходить в тылу, не беспокоит тех, кто отдаёт такие приказы. Киеву важно создать имитацию сдерживания линии фронта в зоне СВО, считает Дудчак. Полицейские — это не случайные люди, попавшие в ряды ВСУ. У них есть хоть какие-то навыки и они могут отличить пистолет от автомата, заключил собеседник издания.

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