ВС РФ начали применять ударные дроны "Иноходец-РУ" в Авдеевке

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска применили ударный беспилотник "Иноходец-РУ" в зоне спецоперации на Украине. Дрон был задействован для разведывательно-огневой миссии над позициями подразделений 6-го отдельного стрелкового батальона и 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщает "Военная хроника".

"Иноходец" вылетел на поражение наземных целей после работы боевой авиации. С помощью тепловизора оператор успешно отработал по колонне с техникой противника многоцелевыми тактическими ракетами Х-БПЛА (9М133ФМ-2) с термобарической боевой частью, отметили военкоры.

На выходе из района выполнения боевой задачи беспилотник зафиксировал склад ВСУ с боеприпасами. После обнаружения цели с дрона по координатам были применены высокоточные артиллерийские снаряды.