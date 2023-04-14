Генерал Неткачев: НАТО поставит F-16 на Украину в случае появления пилотов-наёмников в рядах ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минобороны Украины заявили, что готовы объявить набор лётчиков-наёмников с опытом пилотирования американских истребителей F-16 в ряды так называемого Иностранного легиона.

Генерал-лейтенант ВС РФ в отставке Юрий Неткачев прокомментировал заявление военного ведомства Незалежной и отметил, что это довольно серьёзный вопрос, поскольку вероятность поставок боевых самолётов НАТО в Киев увеличивается.

"С помощью лётчиков-легионеров, технического персонала, эти самолёты в течение нескольких часов могут быть переброшены на аэродромы Украины. И сразу же смогут участвовать в боевых действиях", — указал он в беседе с "Независимой газетой".

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