РВ: у военных РФ появился новый тип оружия в зоне СВО — сухопутно-морской "боевой гибрид"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На фронте в зоне спецоперации появился новый тип оружия — сухопутно-морской боевой гибрид. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Эксперты отметили, что это корабельные 25-мм артиллерийские установки 2М-3М, которые установлены на артиллерийские тягачи АТС-59Г. Не так давно эти вездеходы были сняты с хранения и отправлены на фронт.

Ранее военкоры опубликовали видео чудовищного взрыва в Бахмуте (Артёмовске). Предположительно, на воздух взлетел подземный склад боеприпасов ВСУ после удара российской артиллерии по позициям боевиков.

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