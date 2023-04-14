Киев: ВСУ находит всё больше китайских компонентов в российском оружии

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине заявили, что Киев всё больше находит китайских компонентов в оружии российской армии.

Сотрудник Офиса президента Украины Владислав Власюк отметил, что в якобы захваченном оружии немало "различной электроники".

О каком вооружении идёт речь, киевский чиновник не уточнил, но учитывая, что почти все беспилотники ВСУ и армии России сделаны из подручных средств, приобретённых в китайском онлайн-магазине, то назревает ещё одна порция критики Пекина, пишет Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Си Цзиньпин отшил всех еврогонцов, а президента Франции Эммануэля Макрона даже уговорил пойти против США. Не удивительно, что появляются такие комментарии, особенно от украинцев, чей лидер так и не выпросил общения с главой КНР.