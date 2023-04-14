СНБО Украины: ВСУ используют Крым как полигон для испытания оружия

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев испытывает собственное вооружение, используя полуостров Крым в качестве естественного полигона.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Он назвал Крым Украиной и отметил, что ВСУ имеют право на удары по этой территории.

"Мы на своей территории отрабатываем на сегодняшний день образцы вооружения. Современные образцы. То, что там происходило — именно испытание новых современных видов вооружения — я этого не исключаю", — цитирует "ПолитНавигатор" Данилова.

Недавно появилась информация, что удары по полуострову ВСУ нанесли ракетами из усовершенствования оперативно-тактического комплекса "Гром-2".