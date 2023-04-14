Киев испытывает собственное вооружение, используя полуостров Крым в качестве естественного полигона.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Он назвал Крым Украиной и отметил, что ВСУ имеют право на удары по этой территории.
"Мы на своей территории отрабатываем на сегодняшний день образцы вооружения. Современные образцы. То, что там происходило — именно испытание новых современных видов вооружения — я этого не исключаю", — цитирует "ПолитНавигатор" Данилова.
Недавно появилась информация, что удары по полуострову ВСУ нанесли ракетами из усовершенствования оперативно-тактического комплекса "Гром-2".
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