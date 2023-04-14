Боевики ВСУ показали на видео британские САУ AS90 Braveheart в зоне СВО

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео британских самоходных артиллерийских установок (САУ) AS90 Braveheart в зоне спецоперации на Украине. Кадры, снятые самими боевиками ВСУ, публикуют в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".

Минобороны Британии ранее сообщало, что передало Киеву 32 самоходные гаубицы AS90. В Лондоне заявляли, что уже обучили две группы украинских артиллеристов по работе с данной САУ.

Сегодня также появилось первое видео, подтверждающее уничтожение российскими военными британского БТР FV103 Spartan в Бахмуте (Артёмовске).

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