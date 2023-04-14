В Сети появился ролик с американскими танками Abrams, которые якобы уже находятся на Украине. Однако, скорее всего, это психологическая операция Киева, считают военные корреспонденты "Русской Весны".
Они опубликовали в своём Telegram-канале видео, на котором, по мнению экспертов, какой-то эмигрант снял американские танки где-то на Западе и с акцентом рассказал, что они "уже на Украине" и скоро "контрнаступление ВСУ".
Также, предположительно, кадры могли быть сняты в Польше.
Ранее сегодня боевики ВСУ показали британские САУ AS90 Braveheart в зоне СВО. И появилось первое зафиксированное на видео уничтожение российскими военными боевой машины НАТО в Бахмуте.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.