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РВ: "Танки Abrams уже на Украине" — психологическая операция Киева

0:46
Силовые структуры

В Сети появился ролик с американскими танками Abrams, которые якобы уже находятся на Украине. Однако, скорее всего, это психологическая операция Киева, считают военные корреспонденты "Русской Весны".

Танки Абрамс уже на Украине

Они опубликовали в своём Telegram-канале видео, на котором, по мнению экспертов, какой-то эмигрант снял американские танки где-то на Западе и с акцентом рассказал, что они "уже на Украине" и скоро "контрнаступление ВСУ".

Также, предположительно, кадры могли быть сняты в Польше.

Ранее сегодня боевики ВСУ показали британские САУ AS90 Braveheart в зоне СВО. И появилось первое зафиксированное на видео уничтожение российскими военными боевой машины НАТО в Бахмуте.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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