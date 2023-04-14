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РВ: российские десантники бросили резервы на штурм у Бахмута, стремясь замкнуть котёл

0:42
Силовые структуры

Российские десантники бросили вечером в пятницу резервы на мощный штурм у Бахмута, стремясь замкнуть котёл. Об этом сообщают украинские военные аналитики, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: российские десантники бросили резервы на штурм у Бахмута, стремясь замкнуть котёл

Они отмечают, что ситуация очень сложная. По данным с линии фронта, военные РФ хотят прорваться в Ивановское, поэтому туда бросили большинство имеющихся резервов — преимущественно десант. Также россияне имеют успехи в районе железной дороги.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские силы продолжают наступление в центре города и пытаются окружить его с севера и юга.

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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