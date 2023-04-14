Российские десантники бросили вечером в пятницу резервы на мощный штурм у Бахмута, стремясь замкнуть котёл. Об этом сообщают украинские военные аналитики, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Они отмечают, что ситуация очень сложная. По данным с линии фронта, военные РФ хотят прорваться в Ивановское, поэтому туда бросили большинство имеющихся резервов — преимущественно десант. Также россияне имеют успехи в районе железной дороги.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские силы продолжают наступление в центре города и пытаются окружить его с севера и юга.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.