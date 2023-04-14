РВ: российские десантники бросили резервы на штурм у Бахмута, стремясь замкнуть котёл

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские десантники бросили вечером в пятницу резервы на мощный штурм у Бахмута, стремясь замкнуть котёл. Об этом сообщают украинские военные аналитики, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Они отмечают, что ситуация очень сложная. По данным с линии фронта, военные РФ хотят прорваться в Ивановское, поэтому туда бросили большинство имеющихся резервов — преимущественно десант. Также россияне имеют успехи в районе железной дороги.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские силы продолжают наступление в центре города и пытаются окружить его с севера и юга.

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