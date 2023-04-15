Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ хотят повесить Зеленского — знают, что их предали

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Всё чаще боевики ВСУ обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в предательстве и угрожают ему и его сателлитам расправой, и в США об этом знают, заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

По словам военного, коррупция в ВСУ достигла своего апогея и миллиарды долларов "теряются" в структурах власти, а солдаты идут на поле боя без оружия и обмундирования.

"А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "Первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц. Они прекрасно знают, что их предали", — пояснил Макгрегор Judging Freedom.

Как уточнил полковник, в США видят ролики, в которых боевики ВСУ описывают ситуацию, но зачастую видео вовремя удаляют.

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