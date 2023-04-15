Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: у армии Украины нет шансов захватить Крым

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не в состоянии установить контроль над Крымским полуостровом. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, заявления Киева о намерении вернуть свободу, справедливость и пойти по американскому пути не соответствуют реальной действительности. Он назвал Украину "деспотичным государством", напоминающим "однопартийную фашистскую модель".

Как подчеркнул, экс-советник главы Пентагона, Крым после окончания спецоперации останется российским, ведь боевики ВСУ не смогут его захватить.

"Шансы на это такие же, как и на возвращение наших сотен миллионов долларов, потраченных Киевом", — отметил Макгрегор в эфире Judging Freedom.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская армия имеет право наносить удары по Крыму, так как Киев считает полуостров своей территорией.

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