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The Drive: этикетка на стволе орудия помогла узнать, что сделают в США с трофейным русским танком Т-90А

Силовые структуры

Американские военные эксперты продолжают следить за судьбой захваченного украинскими войсками российского танка Т-90А, который заметили на этой неделе во время транспортировки в штате Луизиана. Ранее аналитики предположили, что боевая машина доставляется по заказу какому-то "тайному покупателю" — частному лицу. Однако позже выяснились другие подробности, о которых пишут авторы портала The Drive.

The Drive: этикетка на стволе орудия помогла узнать, что сделают в США с трофейным русским танком Т-90А

Получить представление о том, откуда прибыл и куда направляется танк, позволила транспортная этикетка на стволе его главного орудия. Бирку сфотографировал один из местных жителей.

Надписи на ней свидетельствуют, что танк был отправлен из польского порта Гдыня, а портом назначения был Бомонт (штат Техас). Конечным получателем на этикетке указан Абердинский испытательный полигон. Там находится испытательный центр армии США.

"Учитывая всё это, очевидно, что Т-90А, который, как следует из открытых источников, был захвачен Украиной у России в сентябре прошлого года, окажется в Абердине", — отмечают обозреватели издания.

То есть его собираются подвергнуть различным испытаниям. Однако неясно, как много информации можно будет получить, исследовав танк, добавили эксперты.

"В настоящее время мы просто не можем сказать, будет ли эта машина использоваться для испытаний на разрушение — например, для тестирования оружия на нём — или для ознакомления военнослужащих с иностранной техникой, или для какого-либо другого вида использования иностранных материальных средств", — заключили они.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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