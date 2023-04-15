The Drive: захваченный ВСУ российский танк Т-90 везут "тайному покупателю" в США

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские военные, возможно, не имеют никакого отношения к трофейному российскому танку Т-90, который заметили в США. Возможно, технику доставляют "тайному покупателю". Об этом пишет портал The Drive.

Танк мог предназначаться для какой-то демонстрации, хотя, если он не был импортирован военными, то как именно он попал с Украины на стоянку в Луизиане, довольно загадочно, отмечает издание.

Представитель Форт-Полка, где находится Объединённый учебный центр армии США высказал мнение, что танк, вероятно, принадлежит частному лицу или компании.

"Я поговорил с персоналом Пето (стоянка большегрузов, где был замечен танк — прим. ред.). Они объяснили, что двое мужчин бросили его там во вторник и сказали, что им пришлось ехать в Хьюстон за другим грузовиком, чтобы перевезти его. Они ещё не вернулись. Маловероятно, что военные оставили бы что-то подобное без присмотра", — заявил собеседник портала.

Представитель армейского склада в штате Техас сказал, что, похоже, танк не направлялся туда.

В Пентагоне также заявили, что у них нет информации, которой они могли бы поделиться, об этом танке.

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