"РВ": ВСУ "начали контрнаступление" на Запорожском фронте, но пока в Интернете

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы начали контрнаступление на Запорожском направлении. Каналы киевских пропагандистов сегодня с утра полны победных сообщений. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

По словам украинских блогеров, в результате атаки ВСУ уже заняли ряд населённых пунктов в Пологовском районе Запорожской области общей площадью около 40 квадратных километров, вклинившись конусом в линию обороны армии России.

Также опубликовано видео, как население встречает ВСУ, однако запись уже разоблачили другие киевские пропагандисты. Оно оказалось снято в другом районе осенью прошлого года.

На самом деле никаких атак в этом районе нет, российские военные сообщают, что стоят на своих позициях, противник — на своих. Идут обычные позиционные перестрелки и работа артиллерии. Никаких движений пехоты и техники, ничего, что могло бы так возбудить киевских пропагандистов, заключили авторы канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.