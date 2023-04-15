Бывший британский солдат и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который участвует в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал о ситуации на линии соприкосновения. По его мнению, в Ираке воевать было проще. В зоне СВО вести боевые действия гораздо тяжелее.
Отдельно Перриман отметил работу российских артиллеристов. По словам наёмника, они попадают точно в цель и отлично владеют оружием.
"Их артиллеристы чертовски хороши", — считает Перриман.
По его словам, российские войска не дают боевикам расслабиться постоянными обстрелами.
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