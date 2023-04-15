"Чертовски хороши": британский наёмник одной фразой описал российских артиллеристов

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший британский солдат и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который участвует в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал о ситуации на линии соприкосновения. По его мнению, в Ираке воевать было проще. В зоне СВО вести боевые действия гораздо тяжелее.

Отдельно Перриман отметил работу российских артиллеристов. По словам наёмника, они попадают точно в цель и отлично владеют оружием.

"Их артиллеристы чертовски хороши", — считает Перриман.

По его словам, российские войска не дают боевикам расслабиться постоянными обстрелами.

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