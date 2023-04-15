Поставленные Украине танки Leopard вышли из строя при первой обкатке

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные союзники поставили Украине технику крайне низкого качества. Речь идет, в частности, о последних партиях бронетехники и боеприпасов. Об этом сообщает украинский Telegram-каналы со ссылкой на источник в офисе президента.

По мнению авторов, главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на качество поставляемых Западом сооружений. Так, несколько танков "Leopard" вышли из строя при первой обкатке. Не лучше обстоит дело и с боеприпасами. Залужный докладывает, что некоторым партиям снарядов уже более 30 лет.

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