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Спикер ВСУ Череватый: военные России потеряли "новейший" российский танк "Прорыв" в зоне СВО

0:45
Силовые структуры

В Киеве заявили, что украинские войска "уничтожили" новейший российский танк Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Спикер ВСУ Череватый: военные России потеряли "новейший" российский танк "Прорыв" в зоне СВО

По его словам, это произошло на Лиманско-Купянском направлении, где велись самые ожесточённые бои за последние сутки. Представитель киевского командования при этом не привёл каких-то доказательств своих слов, но заявил, что это уже не первая такая машина.

Ранее в Сети появились кадры с перевозимым в США трофейным российским танком Т-90А, который был захвачен ВСУ в прошлом ходу в Харьковской области.

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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