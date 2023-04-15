Спикер ВСУ Череватый: военные России потеряли "новейший" российский танк "Прорыв" в зоне СВО

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве заявили, что украинские войска "уничтожили" новейший российский танк Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, это произошло на Лиманско-Купянском направлении, где велись самые ожесточённые бои за последние сутки. Представитель киевского командования при этом не привёл каких-то доказательств своих слов, но заявил, что это уже не первая такая машина.

Ранее в Сети появились кадры с перевозимым в США трофейным российским танком Т-90А, который был захвачен ВСУ в прошлом ходу в Харьковской области.

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