РВ: бронегруппы ВСУ пошли на прорыв под Донецком, но были разбиты

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В последние два дня командование вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе населённого пункта Водяное в районе Авдеевки под Донецком. Об этом сообщалось ранее. Теперь стали известны новые подробности атаки, пишут военкоры "Русской Весны".

На прорыв пошли несколько бронегрупп, которые издалека были замечены разведчиками ВС РФ с беспилотников. На врага навели артиллерию и миномёты.

Только сегодня в ходе огневого поражения были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты, добавили авторы издания.

Ранее также сообщалось о прорыве российских военных в серой зоне в районе Белогоровки в ЛНР.

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