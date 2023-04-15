В последние два дня командование вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе населённого пункта Водяное в районе Авдеевки под Донецком. Об этом сообщалось ранее. Теперь стали известны новые подробности атаки, пишут военкоры "Русской Весны".
На прорыв пошли несколько бронегрупп, которые издалека были замечены разведчиками ВС РФ с беспилотников. На врага навели артиллерию и миномёты.
Только сегодня в ходе огневого поражения были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты, добавили авторы издания.
Ранее также сообщалось о прорыве российских военных в серой зоне в районе Белогоровки в ЛНР.
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