Российские военные ведут наступление на Белогоровку в Луганской Народной Республике, они прорвались с боями к населённому пункту. Об этом пишут в своём Telegram-канале военкоры "Русской Весны" со ссылкой на украинских военных аналитиков и чиновников.
По их словам, активный штурм позиций ВСУ российские войска начали в пятницу ночью, продвинувшись в серой зоне. Прорыв попыталась предотвратить украинская артиллерия.
Но ближе к вечеру субботы стало известно, что ВС РФ смогли всё же закрепиться. Атаки будут продолжаться и, по сути, следующие два-три дня всё покажут и будут определённые уточнения, заключили авторы "РВ".
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