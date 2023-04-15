Сорокин: США маскируют гибель генералов НАТО после удара "Кинжалом" по бункеру "тупым умолчанием"

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США и другим странам Запада уже не удастся как-то скрыть гибель большого количества своих военных советников на Украине после удара ВКС РФ ракетой "Кинжал" по секретному бункеру под Львовом, где они находились. Маскировать это уже поздно. Такое мнение высказал политолог Николай Сорокин в эфире YouTube-канала "День ТВ".

"Просто они сейчас это маскируют тупым умолчанием во всём. Но всё равно греческий портал подробно написал об этом, правда с задержкой в три недели почти. Но до этого было известно. И даже Министерство обороны наше сразу после того, как это произошло, дало очень сжатую информацию, что был нанесён удар по бункеру связи, где находилось скопление командиров нашего противника", — заявил эксперт.

Он также добавил, что такой удар обусловлен тем, что конфликт вышел на новую фазу, против России уже открыто воюют страны Запада.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.