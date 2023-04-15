Сорокин: секретный бункер с офицерами НАТО на Украине был уничтожен вторым ударом "Кинжала"

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Высшие офицеры США и НАТО, которые были уничтожены российской ракетой "Кинжал" в секретном бункере под Львовом, были абсолютно уверены в своей безнаказанности и безопасности, так как находились на глубине 120 метров под землёй. О том, как ВКС РФ удалось удачно провести операцию по ликвидации до трёхсот западных генералов, рассказал историк и политолог Николай Сорокин в эфире YouTube-канала "День ТВ".

Это старый советский командный пункт, защищённый многометровым слоем бетона, и для обычных систем он, скорее всего, неуязвим, отметил эксперт.

"Ракетой "Точка-У" его взять вряд ли бы удалось, и даже "Калибром, хотя здесь могут быть нюансы. Но "Кинжал" на скорости почти 15 махов, которой он достигает в районе поверхности земли, вошёл непосредственно во "входную группу" и обрушил эту плиту на голову "нашим гостям", — объяснил собеседник канала.

Он добавил, что не сработали все прославленные американские системы ПВО, которые там были установлены. Первым ударом были уничтожены все системы противодействия российским наступательным комплексам, а вторым ударом уже был уничтожен сам бункер, заключил аналитик.

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