На Купянском направлении армия России уничтожила три украинских ДРГ и сорвала две ротации.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-центра группировки "Запад" Дмитрия Шепелявцева. В МО РФ отметили, что украинская армия в Артёмовске, отступая, разрушает объекты инфраструктуры и дома для замедления продвижения ВС РФ.
В Министерстве обороны России также подчеркнули, что за сутки кроме обезвреживания диверсионно-разведывательных групп противника российские комплексы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных аппарата и пять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.
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