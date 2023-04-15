РИА Новости: российские войска уничтожили три украинские группы диверсантов и сорвали две ротации

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Купянском направлении армия России уничтожила три украинских ДРГ и сорвала две ротации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-центра группировки "Запад" Дмитрия Шепелявцева. В МО РФ отметили, что украинская армия в Артёмовске, отступая, разрушает объекты инфраструктуры и дома для замедления продвижения ВС РФ.

В Министерстве обороны России также подчеркнули, что за сутки кроме обезвреживания диверсионно-разведывательных групп противника российские комплексы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных аппарата и пять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.