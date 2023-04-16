После удара российских ВКС гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по секретному командному пункту связи в Львовской области в бункере остались около 160 тел генералов и офицеров НАТО и вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный обозреватель "КП" полковник запаса Виктор Баранец.
Эксперт напомнил, что об уничтожении украинского центра командования и связи под Львовом, в котором находились не только офицеры ВСУ, но и представители НАТО, сообщило в марте греческое издание.
Погибло в результате около 200 человек, вытащить удалось пока только 40 тел, остальные всё ещё остаются под завалами, добавил Баранец.
Ранее политолог Николай Сорокин объяснил, почему США уже даже не пытаются как-то скрыть большое количество своих погибших военных на Украине.
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После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.