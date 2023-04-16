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Баранец: после удара "Кинжала" 160 тел генералов и офицеров НАТО и ВСУ остались под завалами

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Силовые структуры

После удара российских ВКС гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по секретному командному пункту связи в Львовской области в бункере остались около 160 тел генералов и офицеров НАТО и вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный обозреватель "КП" полковник запаса Виктор Баранец.

Баранец: после удара "Кинжала" 160 тел генералов и офицеров НАТО и ВСУ остались под завалами

Эксперт напомнил, что об уничтожении украинского центра командования и связи под Львовом, в котором находились не только офицеры ВСУ, но и представители НАТО, сообщило в марте греческое издание.

Погибло в результате около 200 человек, вытащить удалось пока  только 40 тел, остальные всё ещё остаются под завалами, добавил Баранец.

Ранее политолог Николай Сорокин объяснил, почему США уже даже не пытаются как-то скрыть большое количество своих погибших военных на Украине.

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Бедные европейцы! Только с газом разобрались и тут новый удар...
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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