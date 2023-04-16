Спикер ВСУ Гуменюк: Россия изменила тактику использования "умных авиабомб"

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В последние недели Россия часто использует на севере и юге Украины тактику ударов управляемыми авиабомбами. Ракеты военные РФ выпускают, не входя в зону поражения украинской ПВО. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

Она также сообщила, что российские военные сменили свою тактику. В частности, при взлёте истребителей, несущих авиабомбы, россияне используют противорадиолокационные ракеты, заявила Гуменюк.

Авиабомбы могут поразить объекты на расстоянии 50-70 километров, они не имеют максимальной точности, однако крайне мощные, так как весят 500 килограммов. При этом противодействовать имеющимся у Украины средствами ПВО на каждую авиабомбу неуместно, заключила представитель киевского военного командования.

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