В последние недели Россия часто использует на севере и юге Украины тактику ударов управляемыми авиабомбами. Ракеты военные РФ выпускают, не входя в зону поражения украинской ПВО. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.
Она также сообщила, что российские военные сменили свою тактику. В частности, при взлёте истребителей, несущих авиабомбы, россияне используют противорадиолокационные ракеты, заявила Гуменюк.
Авиабомбы могут поразить объекты на расстоянии 50-70 километров, они не имеют максимальной точности, однако крайне мощные, так как весят 500 килограммов. При этом противодействовать имеющимся у Украины средствами ПВО на каждую авиабомбу неуместно, заключила представитель киевского военного командования.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.