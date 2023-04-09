"РВ": ВКС России ночью нанесли "мощнейший" удар по запорожскому форпосту ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские ВКС нанесли этой ночью мощнейший удар по запорожскому форпосту ВСУ, поражено скопление техники противника в районе Орехова. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Прилёт и взрыв попали на видео, которое появилось в соцсетях. Также отмечается, что серия ударов нанесена по целям в окрестностях города Запорожье.

Добавим, ночью были нанесены удары по объектам ВСУ планирующими "умными бомбами" не только в Запорожской, но и в Херсонской области. В результате поражения склада боеприпасов под Бериславом началась детонация снарядов.