Российские ВКС нанесли этой ночью мощнейший удар по запорожскому форпосту ВСУ, поражено скопление техники противника в районе Орехова. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Прилёт и взрыв попали на видео, которое появилось в соцсетях. Также отмечается, что серия ударов нанесена по целям в окрестностях города Запорожье.
Добавим, ночью были нанесены удары по объектам ВСУ планирующими "умными бомбами" не только в Запорожской, но и в Херсонской области. В результате поражения склада боеприпасов под Бериславом началась детонация снарядов.
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