В Сети появилось первое видео с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley в пустынном камуфляже на Украине. На кадрах, которые неизвестно где и когда сняты, боевик ВСУ прыгает от радости вокруг полученной из США военной техники. Ролик публикуют военкоры "Русской Весны".
В своём Telegram-канале репортёры отмечают, что кадры, возможно, уже действительно сняты на Украине, а БМП Bradley прибыли в страну.
Ранее боевики ВСУ показали видео, на котором американские бронеавтомобили "Хаммер" едут куда-то из Бахмута по простреливаемой российскими войсками "дороге смерти".
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После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.