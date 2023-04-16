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РВ: появилось первое видео с американскими БМП Bradley в пустынном камуфляже на Украине

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Силовые структуры

В Сети появилось первое видео с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley в пустынном камуфляже на Украине. На кадрах, которые неизвестно где и когда сняты, боевик ВСУ прыгает от радости вокруг полученной из США военной техники. Ролик публикуют военкоры "Русской Весны".

В своём Telegram-канале репортёры отмечают, что кадры, возможно, уже действительно сняты на Украине, а БМП Bradley прибыли в страну.

Ранее боевики ВСУ показали видео, на котором американские бронеавтомобили "Хаммер" едут куда-то из Бахмута по простреливаемой российскими войсками "дороге смерти".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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