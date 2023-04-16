РВ: появилось первое видео с американскими БМП Bradley в пустынном камуфляже на Украине

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось первое видео с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley в пустынном камуфляже на Украине. На кадрах, которые неизвестно где и когда сняты, боевик ВСУ прыгает от радости вокруг полученной из США военной техники. Ролик публикуют военкоры "Русской Весны".

В своём Telegram-канале репортёры отмечают, что кадры, возможно, уже действительно сняты на Украине, а БМП Bradley прибыли в страну.

Ранее боевики ВСУ показали видео, на котором американские бронеавтомобили "Хаммер" едут куда-то из Бахмута по простреливаемой российскими войсками "дороге смерти".