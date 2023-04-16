В Сети появилось видео, на котором боевики ВСУ едут на американских бронеавтомобилях "Хаммер" куда-то из Бахмута (Артёмовска) по простреливаемой российскими войсками "дороге смерти". Ролик, снятый украинской стороной, опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На кадрах видно три убегающих из Бахмута броневика. Снимает их боевик ВСУ из окна встречного автомобиля, который движется в город.
"Коллеги едут", — комментирует он за кадром.
Ранее Главное управление разведки ВСУ показало применение американского вертолёта "Чёрный ястреб" в боевых действиях.
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После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.