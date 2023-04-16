Военкоры показали видео, как американские "Хаммеры" едут по "дороге смерти" из Бахмута

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео, на котором боевики ВСУ едут на американских бронеавтомобилях "Хаммер" куда-то из Бахмута (Артёмовска) по простреливаемой российскими войсками "дороге смерти". Ролик, снятый украинской стороной, опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На кадрах видно три убегающих из Бахмута броневика. Снимает их боевик ВСУ из окна встречного автомобиля, который движется в город.

"Коллеги едут", — комментирует он за кадром.

Ранее Главное управление разведки ВСУ показало применение американского вертолёта "Чёрный ястреб" в боевых действиях.