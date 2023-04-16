В Бахмуте (Артёмовске) замечено какое-то странное творение украинского "тёмного гения". Бой с российскими военными на одной из улиц города ведёт непонятная бронемашина вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Киев бросает бронемутантов в бой в Бахмуте, добавили репортёры. Они опубликовали видео, на котором запечатлено новое инженерное решение — техника на базе танка Т-64 без башни, но с пулемётом и динамической защитой "Контакт-1".
Ранее в Сети появилось первое видео с американскими БМП Bradley в пустынном камуфляже, которые, как утверждается, уже где-то на Украине.
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После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.