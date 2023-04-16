РВ: Киев бросил в бой "бронемутантов" в Бахмуте

В Бахмуте (Артёмовске) замечено какое-то странное творение украинского "тёмного гения". Бой с российскими военными на одной из улиц города ведёт непонятная бронемашина вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Киев бросает бронемутантов в бой в Бахмуте, добавили репортёры. Они опубликовали видео, на котором запечатлено новое инженерное решение — техника на базе танка Т-64 без башни, но с пулемётом и динамической защитой "Контакт-1".

Ранее в Сети появилось первое видео с американскими БМП Bradley в пустынном камуфляже, которые, как утверждается, уже где-то на Украине.