Эксперт Баранец объяснил поломку танков Leopard в зоне СВО на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анонимный источник из Офиса президента Украины заявил, что несколько танков Leopard, которые Запад поставил в Киев, вышли из строя, так и не добравшись на передовую. По мнению военного эксперта Виктора Баранца, кураторы Незалежной отправляют в качестве военной помощи ВСУ технику, которая не соответствует требованиям современного конфликта.

"Запад даёт не лучшее оружие, он освобождается от того, что должно идти в мартеновскую печь", — сказал он в беседе с "Политэкспертом".

Вооружение передаётся без надёжной проверки, указал обозреватель. Техника на протяжении нескольких лет либо хранилась на складах, либо находилась в ремонте. Перед отправкой на Украину танки всего лишь немного подлатали, считает Баранец.

"Здесь я другой причины не вижу, зато какая помпа, какая реклама и так далее. Спасибо Западу, он помогает нам сократить сроки нашей специальной военной операции, вот и все", — заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.