Офицер НАТО на условиях анонимности назвал способы борьбы с танками Leopard

Офицер НАТО на условиях анонимности дал российской армии несколько советов по уничтожению немецких танков Leopard, которые Запад направил на Украину в рамках военной помощи. Он назвал неуязвимость боевых машин мифом и подчеркнул, что способы борьбы с немецкой техникой придумали ещё "наши деды".

Чтобы вывести "Леопард" из строя, необходимо нанести удары по ходовой части, указал офицер. Также следует устраивать танковые засады, расставлять противотанковые мины и активно использовать штурмовую авиацию. Особенно танк уязвим перед ракетами "воздух-земля", сообщил военный Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что немецкая боевая машина является превосходной разработкой. Однако потенциал танка будет раскрыт только в руках опытного экипажа.

"Задача Вооружённых сил России — не дать украинцам накопить этот опыт", — заявил офицер в беседе с военкором "Царьграда".

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