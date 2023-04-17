Военный эксперт Рожин усомнился в начале контрнаступления Украины 30 апреля

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин усомнился в том, что контрнаступление украинской армии начнётся 30 апреля.

Он напомнил, что американские СМИ, ссылаясь на обнародованные в Сети секретные документы Пентагона, назвали якобы конкретную дату старта наступательной операции Киева.

"Когда о точной дате начала наступления сообщают в журналах и газетах, можно быть уверенным, что в эту конкретную дату оно не начнётся", — подчеркнул Рожин в Telegram-канале.

Ранее журналисты Newsweek заявили, что США и союзники продолжают снабжать Вооружённые силы Украины (ВСУ) оружием перед полномасштабной атакой Киева, которая запланирована на последний день апреля. Как пояснили обозреватели, Вашингтон вовлечён во многие процессы, связанные с подготовкой украинских военных к контрнаступлению.

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