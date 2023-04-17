Newsweek: Запад готовит Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные страны готовят украинскую армию к контрнаступлению, запланированному на 30 апреля 2023 года. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на появившиеся в Сети секретные файлы Пентагона.

По информации издания, США и союзники продолжают передавать Киеву военную технику в преддверии наступательной операции.

"Поставки техники и поддержка направляются на Украину перед наступлением ВСУ, которое запланировано на 30 апреля", — сказано в публикации.

Обозреватели добавили, что Вашингтон активно вовлечён в процессы, связанные с подготовкой украинских войск к атакам. Как пояснили журналисты, киевский режим, вероятно, пытался держать в тайне дату контрнаступления, но теперь эти сведения перестали быть секретными.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сообщил, что украинцы не верят в возможность победы Киева в противостоянии с Россией.

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