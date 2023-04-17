Баранец рассказал, откуда узнал об ударе "Кинжалом" по генералам НАТО: надёжные источники

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, откуда у него сведения, что в результате удара ракетой "Кинжал" по секретному бункеру под Львовом в марте было ликвидировано около двухсот высокопоставленных офицеров ВСУ и НАТО.

Эксперт заявил в беседе с телеканалом "Царьград", что собирал информацию по крупицам, опираясь на сообщения из своих проверенных источников, что позволило создать более-менее внятную картину события.

По словам Баранца, у него есть источники в странах НАТО, данными от которых он пользуется. А также есть электронная почта, куда приходят инсайды, и он может позвонить "хоть сейчас" в Вашингтон.

Журналист напомнил и о связях с однокурсниками, некоторые из которых и сейчас на Украине.

Они звонят каждый день, и даже ночью, из Киева, Херсона, с Запорожья. Это надёжные источники, есть и хорошие связи со спецслужбами, заключил Баранец.

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